مسرور بارزاني يرحب بالمشاركين في منتدى (MEPS 2025): نأمل أن تكون نتائج وتوصيات هذا المؤتمر أساساً للعمل الميداني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني 2025، بالمشاركين في منتدى ميبس في مقدمتهم الرئيس بارزاني.

وجاء ذلك خلال كلمته الترحيبية في انطلاق أعمال منتدى ميبس 2025.

وأعرب مسرور بارزاني عن أمله في ألا تظل نتائج وتوصيات هذا المؤتمر ضمن إطار الحوار فقط، بل أن تصبح أساساً للعمل الميداني، وقال: "نأمل بعد انتهاء هذا المؤتمر أن تُقدَّم هذه التوصيات هنا لتكون في متناول أصحاب السلطة والمسؤولين ليستفيدوا منها."

ومن جهة أخرى، هنأ مسرور بارزاني الشعب العراقي على نجاح الانتخابات. وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء الحاضرين إلى دعم مشجعي نادي زاخو الرياضي الذي رشحته الفيفا لجائزة أفضل جمهور في العالم".

نص خطاب رئيس الوزراء مسرور بارزاني في منتدى (MEPS 2025):

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس بارزاني؛ السيد محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي؛ السيد فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ السيد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان؛ نواب رئيس مجلس النواب الكرام؛ السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي الاسبق؛ السيد أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي الاسبق؛ الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني السابق؛ رؤساء الأحزاب والجهات السياسية الكرام؛ الدبلوماسيون، الشخصيات الأكاديمية، الطلاب الأعزاء؛ ممثل الأمم المتحدة، الدكتور محمد حسان؛ الضيوف الكرام والأعزاء، أخواتي وإخواني الكرام، أهلاً وسهلاً بكم جميعاً، أهلاً بكم في منتدى ميبس (MEPS)، منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط.

يُعقد هذا المنتدى للعام السادس على التوالي لمناقشة وحل المشاكل والقضايا في هذه المنطقة. ومما لا شك فيه أن مشاركتكم في هذا المنتدى ستثريه وتساعد على نجاحه. آمل أن تقضوا وقتاً ممتعاً، وأشكر منظمي المنتدى وأتمنى لهم كل التوفيق.

نأمل بعد انتهاء المنتدى أن تُعرض التوصيات التي تُعد هنا لحل المشاكل والقضايا الموجودة في الشرق الأوسط على السلطات والمسؤولين للاستفادة منها.

ومن المناسب أن أهنئ الجميع بنجاح الانتخابات العراقية، التي كانت نصراً كبيراً للشعب العراقي. أتمنى التوفيق والنجاح للأطراف الفائزة ولكل الشعب العراقي.

ومن المناسب أن أطلب من جميع المشاركين دعم نادي زاخو، المرشح من قبل الفيفا لجائزة أفضل مشجع وداعم لكرة القدم، وفقاً لمعايير الفيفا. آمل أن تدعموا جميعاً نادي زاخو وتدعموا الرياضة في أندية كوردستان والعراق.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، في تمام الساعة العاشرة، أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 في الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

ويحضر الجلسة الافتتاحية كلٌّ من الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والكتّاب من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، لمناقشة التحديات الأمنية والتحولات السياسية في المنطقة، في إطار سلسلة جلسات وحوارات تمتد على مدار أيام المنتدى الثلاثة.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة الخامسة، التي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.