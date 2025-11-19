المفوضية: عدد الطعون بنتائج الانتخابات وصل إلى 36 طعناً

منذ يومين

أربيل (كوردستان24)- أفادت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، اليوم الأربعاء 19 تشرين الثاني 2025، أن عدد الطعون بنتائج الانتخابات وصل إلى 36 طعناً.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في بيان، إن "عدد الطعون بنتائج الانتخابات المتسلمة لليوم الأول 18 تشرين الثاني 2025 من تقديم الطعون بلغ 36 طعناً".

يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الاثنين الماضي (17 تشرين الثاني 2025) ، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في التصويت العام والخاص، فيما أعلنت عن فتح باب الطعون على النتائج والذي يستمر لـ 3 أيام.