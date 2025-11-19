العقوبات الأمريكية تتسبب بـ إغلاق أكبر حقل نفط عراقي

منذ يومين

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة «رويترز» نقلًا عن مسؤولين عراقيين في قطاع الطاقة بأن حكومة العراق تبحث الحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية ضد شركة «لوك أويل» النفطية الروسية لمدة 6 أشهر.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن وزارة النفط العراقية استبعدت شراء بغداد لحصة «لوك أويل» فى حقل «غرب القرنة 2»، وعزوا ذلك إلى أن المشروع ضخم للغاية ويفوق قدرات الشركات الحكومية العراقية على تشغيله.

ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله إن «حقل لوك أويل» لقمة كبيرة يصعب ابتلاعها».

وأشار المسؤولون إلى أن العراق على علم بثلاثة مشترين محتملين على الأقل لحصة «لوك أويل» فى حقل «غرب القرنة 2»، وهى شركة صينية وشركتان غربيتان، دون أن يدلوا بمزيد من التفاصيل حول هذه الشركات.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني قد أعلن فى وقت سابق من أمس الاثنين أنه اجتمع مع الرئيس التنفيذى السابق لشركة «لوك أويل» وحيد عليكبيروف، وأكد مسؤولان عراقيان أن طلب الإعفاء كان محور المناقشات.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلنت فى أكتوبر الماضى عن فرض عقوبات على شركتى النفط الكبريين الروسيتين «روس نفط» و«لوك أويل» والشركات التابعة لها على خلفية استمرار النزاع فى أوكرانيا وعدم وجود تقدم فى عملية التسوية.

وأعلنت «لوك أويل» عن سعيها لبيع أصولها فى الخارج من أجل تجنب العقوبات الأمريكية.

ومددت الخزانة الأمريكية فى 14 نوفمبر المهلة للشركة الروسية 3 أسابيع لتبحث عن المستثمرين الذى يشترون أصولها.