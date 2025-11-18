الرئيس بارزاني من منتدى (MEPS 2025) يدعو إلى تغيير قانون الانتخابات في العراق: غير منصف

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- دعا الرئيس مسعود بارزاني، خلال كلمته في انطلاق أعمال منتدى (MEPS 2025)، في الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، إلى تغيير قانون الانتخابات في العراق، ووصفه بغير المنصف.

وقال الرئيس بارزاني: للاسف اتفاقية سايكس بيكو لم تجلب الاستقرار للمنطقة وانما نحن لغاية الان نعاني منها ولهذا يجب ان نفكر جيدا في الخلل في هذا الاتفاق لاننا اذا وجدنا الخلل سنعرف كيف سنعالجه.

وأضاف: سياسة فرض النفس لم تنجح في العراق ومنطقة الشرق الاوسط والكل تضرر والاجيال القادمة بحاجة الى ان تعيش في استقرار.

وتابع: الدولة العراقية بعد الحرب العالمية الاولى شُكلت على اساس الشراكة وبعد ثورة 1958 ورد في الدستور العراقي ان العرب والكورد شركاء في هذا الوطن وبعدها جاءت اتفاقية 11 اذار ولكنها ايضا لم تنجح وبعدها جاءت مرحلة الضرب بالكيمياوي والانفال.

الرئيس بارزاني أشار إلى ما وصفه بالفرصة الذهبية والتي جاءت للجميع بعد 2003 وسقوط النظام السابق وكان الأساس الشراكة التوافق والتوازن وفي عام 2005 عندما كتب الدستور وقتها كنا نعلم انه فيه نواقص ولكن اذا قارناه مع دساتير دول الجوار فهو دستور جيد، مضيفاً، نحن الان ومستقبلا ندعم هذا الدستور.

ومضى في القول: نتمنى ان تعيدنا هذه الانتخابات التي جرت قبل أيام الى الطريق الصحيح، لمعالجة جميع مشاكلنا.

الرئيس بارزاني أعلن دعمه لعملية السلام في تركيا متمنياً التوصل الى حلول.

وعرج على الأوضاع في سوريا، قائلاً: "هناك فرصة سانحة لحل مشاكلها ونتمنى ان تحل هذه المشاكل".

وبشأن الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة التي جرت في 11-11 قال: "كانت من الناحية التقنية جيدة جدا ومنظمة، وجرت في اجواء ايجابية وهذا مبعث شكر للحكومة العراقية وللشعب باجمعه ومن الضروري ان تكون هذه خطوة نحو تعديل قانون الانتخابات وبتصوري ان هذا القانون غير عادل واجهاض لحقوق بعض الاطراف لان هذا القانون غير عادل".

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، في تمام الساعة العاشرة، أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 في الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وحضر الجلسة الافتتاحية كلٌّ من الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والكتّاب من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، لمناقشة التحديات الأمنية والتحولات السياسية في المنطقة، في إطار سلسلة جلسات وحوارات تمتد على مدار أيام المنتدى الثلاثة.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة الخامسة، التي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.