رئيس مجلس القضاء العراقي: المحكمة عامل استقرار في الدولة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، في كلمة ألقاها خلال منتدى MEPS 2025 إنّ العراق قادر على لعب دور محوري في سياسات الشرق الأوسط.

وأضاف زيدان، أن الدستور هو الأساس في إدارة الدولة والمفتاح الرئيس لحلّ الأزمات.

كما أكد على أن الإصلاح الإداري، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز البنية الاقتصادية والطاقة، وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد تشكّل ركائز أساسية لقوة العراق.

وتابع: إن "القضاء العراقي مؤسسة راسخة تمتلك القدرة على مواجهة التحديات، وقادر ضمن الإطار الدستوري، وبحياد تام، على أداء مهامه باعتباره عاملًا أساسياً في استقرار الدولة".

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، في تمام الساعة العاشرة، أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 في الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والكتّاب من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، لمناقشة التحديات الأمنية والتحولات السياسية في المنطقة، في إطار سلسلة جلسات وحوارات تمتد على مدار أيام المنتدى الثلاثة.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة الخامسة، التي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.