عمار الحكيم: العلاقة بين قوى الاعتدال والقيادات الكوردية جزء من بناء نظام سياسي يقوم على التنوع لا الاقصاء

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، في كلمة له خلال أعمال المنتدى السادس للسلام والأمن في الشرق الأوسط في محافظة دهوك، "أدعو جميع قادة الأحزاب والقوى السياسية أن يجعلوا مصلحة العراق وفرصه الكبيرة نصب أعينهم"، داعيا الى "التعاون جميعا في صناعة حكومة قوية بقرارها وتكون فاعلة لتمثيل مكوناتها، وواعية للفرص والتحديات التي تحيط بنا وبالمنطقة".

وتابع ان "الحكومة القوية والمتوازنة قادرة على التقاط الفرص الإقليمية والدولية قبل أن تتحول إلى خسائر"، لافتا الى ان "الوقت حان لأن تنتقل دول المنطقة من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول".

وذكر ان "الحوار هو الخيار الوحيد الذي يضمن خفض التصعيد وتنشيط التنمية الاقتصادية وترسيخ الاستقرار المجتمعي"، لافتا الى ان "المنطقة بحاجة إلى مقاربة جديدة تعتمد على الشراكات الاقتصادية والحوار ".

وبين ان "العلاقة بين قوى الاعتدال والقيادات الكوردية جزء من ذاكرة الوطن وبناء نظام سياسي يقوم على التنوع لا الاقصاء"، لافتا الى "أهمية التوجه نحو الاستقرار والتنمية".

وذكر "نشعر بالفخر لنجاح الانتخابات والمشاركة الواسعة والواعية للعراقيين فيها"، مبينا ان "العراق مؤمن بأن يكون دوره الطبيعي جسرًا بين الشرق والغرب وملتقىً للحوار بين القوى الإقليمية والدولية وليس ساحة لتصفية الحسابات".