مثنى السامرائي: ترسيخ الأمن يشكل قاعدة للبناء وتحقيق التنمية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشار رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، إلى أن ترسيخ الأمن يشكل قاعدة للبناء وتحقيق التنمية.

وقال السامرائي خلال كلمته في منتدى ميبس للسلام والأمن في دهوك، إن "العراق تجاوز المراحل الصعبة بدحر الإرهاب وفتح الباب أمام الاستثمار وتعزيز الاقتصاد والمشاريع التنموية والنهوض والبناء".

وأضاف أن "ترسيخ الامن يشكل قاعدة لبناء المشاريع وتحقيق التنمية"، داعيا الى "ضرورة بناء رؤية شاملة لتطوير الاقتصاد".

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، في تمام الساعة العاشرة، أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 في الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والكتّاب من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، لمناقشة التحديات الأمنية والتحولات السياسية في المنطقة، في إطار سلسلة جلسات وحوارات تمتد على مدار أيام المنتدى الثلاثة.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة الخامسة، التي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.