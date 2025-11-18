ممثل الأمم المتحدة يؤكد على ضرورة إحداث تغيير وتحقيق السلام في المنطقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، الدكتور محمد الحسان، اليوم الثلاثاء، 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، خلال كلمة له ضمن أعمال النسخة السادسة من منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS) المقام في دهوك، على ضرورة إحداث تغيير وتحقيق السلام في المنطقة.

واستهلّ الحسان كلمته بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في المنتدى، ووجوده في إحدى أجمل بقاع العراق وهي إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الحديث عن العراق والشرق الأوسط طويل ومعقّد، لكن هذا ليس أول مرة تُطرَح فيها فكرة “شرق أوسط جديد”، قائلاً: لقد سمعنا هذا المصطلح مرات عديدة.

وأشار ممثل الأمم المتحدة إلى أنه لا أحد يمكنه إعادة تشكيل الشرق الأوسط سوى شعوب الشرق الأوسط نفسها. وقال: العراق أنهكته الأزمات والحروب والاضطرابات. لقد عشنا ما يقارب 400 عام من الاحتلال والأزمات… 400 عام كاملة.

وأكد الحسان أن الوقت قد حان لشعوب المنطقة كي تعيش بسلام وتتحاور وتحقق أحلامها، مضيفاً: الشرق الأوسط يضم شعوباً تريد السلام، وتريد التنمية، وتريد أن تكون جزءاً من مسار التقدم العالمي.

ووصف المبعوث الأممي العراق بأنه مهد الحضارة، مؤكداً أن الوقت مناسب الآن لكي تستعيد المنطقة المكانة التي كانت تتمتع بها في الماضي، وقال: لا شك أن الحضارة بدأت من هنا، وانتقلت إلى بقية أنحاء العالم.

وأعرب عن تفاؤله بإمكانية انتقال العراق إلى مرحلة أفضل وإلى “مسار أكثر إشراقاً”، لكنه شدّد على ضرورة وجود قيادات تفهم شعوبها وتعمل على الإصلاح، ويكون هدفها الأول هو إعادة بناء العراق.

كما أكد الحسان على تغيّر طبيعة الصراعات، قائلاً: حروب المستقبل لن تكون سياسية، إنما ستكون حروباً في مجالي العلم والثقافة. هذا هو السباق الحقيقي نحو المعرفة والابتكار والتقنية المتقدمة. ودعا إلى أن لا يظل التركيز منصباً على السياسة وحدها، بل أن يُمنح الاقتصاد والثقافة حصة أكبر من الاهتمام لتطوير أجيال المستقبل.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، في تمام الساعة العاشرة، أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 في الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والكتّاب من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، لمناقشة التحديات الأمنية والتحولات السياسية في المنطقة، في إطار سلسلة جلسات وحوارات تمتد على مدار أيام المنتدى الثلاثة.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة الخامسة، التي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.