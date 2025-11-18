سفين دزيي: إقليم كوردستان يسعى دائماً ليكون عاملاً للسلام والاستقرار في المنطقة

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، في تصريح خاص لـ كوردستان24 إن هناك مشاكل وأزمات كبيرة في الشرق الأوسط، ونتوقع حدوث تغييرات كبيرة في المنطقة. وأكد أن إقليم كوردستان كان دائماً يسعى ليكون عاملاً للسلام والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق مؤتمر ميبس 25 في دهوك، تحدث سفين دزائي لـ كوردستان24 عن أهمية هذا المؤتمر قائلاً: نأمل أن تخرج هذه الحوارات والتوصيات بنتائج في هذا المؤتمر، وأن تتحول إلى أفكار ومشاريع تُنفذ من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، لأن إقليم كوردستان كان دائماً يسعى ليكون عاملاً للاستقرار في المنطقة، لأن أي حدث يقع في المنطقة يؤثر على المنطقة بأكملها، لذلك من المهم أن نستمع أيضاً إلى وجهات نظر الآخرين.

وأضاف: من المهم أن يتمكن القادة السياسيون في المنطقة، من صياغة أفكارنا وسياساتنا على هذا الأساس. كما أن هذا المؤتمر، الذي جمع القادة السياسيين ومسؤولي الحكومات والمراكز الأكاديمية في العراق ودول أخرى، يُعد فرصة للنقاش حول القضايا الحساسة.

فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية لإقليم كوردستان، قال دزيي: في العام الماضي، قمنا بإعادة الهيكلة، حيث زاد عدد الدول الممثليات الدولية في إقليم كوردستان، وكذلك بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان. لقد شاركنا في العديد من الندوات الاقتصادية والاجتماعات والمؤتمرات، مما يدل على أن موقع إقليم كوردستان، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، هو موقع قوي على الساحة الدولية والعالمية.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، في تمام الساعة العاشرة، أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 في الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والكتّاب من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، لمناقشة التحديات الأمنية والتحولات السياسية في المنطقة، في إطار سلسلة جلسات وحوارات تمتد على مدار أيام المنتدى الثلاثة.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة الخامسة، التي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

يذكر ان منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS) هو مؤتمر سنوي دولي تنظّمه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك منذ عام 2019، ويُعدّ واحداً من أهم المنتديات الإقليمية التي تجمع قادة سياسيين وخبراء وأكاديميين من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية لمناقشة ملفات الأمن والسلام والتنمية في المنطقة.

