وزير الخارجية الفرنسي: آن أوان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

منذ يوم

أربيل (كوردستان24)- قال جون نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي: ندعم الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة في العراق ونرغب في اتخاذ خطوات جادة بهذا الصدد، لأن ذلك مهم لتطوير اقتصاد العراق.

وجاء ذلك خلال تصريح لـ كوردستان24، حيث أشار إلى أن الانتخابات البرلمانية العراقية انتهت، والآن يجب التحضير لتشكيل الحكومة الجديدة، وقال: فرنسا كما هو الحال دائماً تدعم الجهود الرامية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.

وأضاف: نأمل بعد تشكيل الحكومة أن يُعقد مؤتمر بغداد، هذا المؤتمر مهم لأنه بداية للعمل مع المسؤولين الجدد في العراق، وكذلك من الناحية الاقتصادية له أهمية كبيرة لهذا البلد.

يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الاثنين (17 تشرين الثاني 2025) ، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في التصويت العام والخاص، فيما أعلنت عن فتح باب الطعون على النتائج والذي يستمر لـ 3 أيام.

و جرت الانتخابات البرلمانية العراقية السادسة على جولتين: التصويت الخاص: الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 والتصويت العام: الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغت نسبة المشاركة: التصويت الخاص: 82.42% والتصويت العام: 54.35%