فيصل يوسف: مشاهد مؤتمر MEPS25 أسعدت الشعب الكوردي بأكمله

منذ 22 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم المجلس الوطني الكوردي في سوريا، فيصل يوسف، إن إقليم كوردستان مستمر في دعم وحدة القوى السياسية في روجافاي كوردستان.

وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24 اليوم الجمعة، أكّد يوسف أن دعوتهم لحضور منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS 2025) في دهوك والاستقبال الحار من الرئيس بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، دليل على أنّ الإقليم مستمر في دعم وحدة القوى السياسية في روجافا.

وأوضح أن زيارة وفد روجافا إلى MEPs واستقبالهم من قبل الرئيس بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني كانت رسالة في غاية الأهمية.

وأشار المتحدث باسم ENKS إلى أن المشهد الذي ظهر في المؤتمر أدخل السرور على قلوب كل أبناء الشعب الكوردي.

ووصل قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)- مظلوم عبدي، صباح الأربعاء 19 تشرين الثاني 2025، إلى الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، للمشاركة في أعمال مؤتمر ميبس25.

وقال في مستهل كلمته"أشكر كثيراً مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان والجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك ، على دعوتي للمشاركة في النسخة السادسة لمنتدى ميبس25 في مدينة دهوك. لقد استُقبلت بحفاوة كبيرة وأنا سعيد جداً بهذه المشاركة".

وأكد عبدي خلال كلمته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS 2025) في دهوك، أن سوريا وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها للحرب مكان، وأنّ الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 13 عاماً.

وقال إن السوريين خبروا الحروب جيداً، وإن غياب الحوار كان واحداً من أبرز أسباب سقوط النظام البعثي، مشدداً على أن قسد والإدارة الذاتية لم تختارا الحرب يوماً، بل فُرضت عليهما.

وأوضح أن ما تحتاجه سوريا اليوم لا يمكن تحقيقه عبر القتال، بل من خلال مفاوضات وطنية شاملة.

وكشف عبدي أن اتفاق العاشر من آذار شكّل منعطفاً مهماً بإغلاق الطريق أمام محاولات تقسيم سوريا ومنع انزلاقها إلى حرب أهلية.

مؤكداً أن الاتفاق ضمن الاعتراف الدستوري بحقوق الكورد، رغم أنه جاء بوساطات جزئية وفي ظروف معقدة.

وانطلقت الثلاثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 في الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والكتّاب من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، ناقشوا التحديات الأمنية والتحولات السياسية في المنطقة، في إطار سلسلة جلسات وحوارات امتدات على مدار يومين.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة الخامسة، التي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.