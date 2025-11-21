البيت الأبيض لـ كوردستان24: لا صحة للأنباء التي تحدّثت عن إبعاد مبعوث ترامب

منذ 21 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نفى مصدر رفيع المستوى في البيت الأبيض، صحة الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام حول إبعاد مارك سافايا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق.

المصدر ذاته الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، قال في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن تلك التقارير “غير صحيحة ولا تستند إلى أي معطيات”.

وفي أول تعليق منه، نشر مارك سافايا رسالة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام أكد فيها أن “الوضع كما هو، ولم يطرأ أي تغيير”، في إشارة واضحة إلى استمرار مهمته دون أي تعديل.

وأوضح سافايا في رسالته أن عمله على ملف العراق مستمر، وأنه يتابع التطورات “عن كثب”.

مؤكداً أنه سيواصل تنفيذ مهامه خلال الأسابيع المقبلة دون انقطاع، واعتبر سافايا هذه التصريحات بمثابة نفي مباشر للشائعات التي تحدثت عن إبعاده.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عيّن مارك سافايا مبعوثًا خاصًا إلى العراق في تشرين الأول الماضي، ليكون بذلك ثالث مبعوث أميركي إلى بغداد بعد بول بريمر (2003) الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام السابق، وبريت ماكغورك (2014) الذي قاد التنسيق بين واشنطن وبغداد خلال الحرب على تنظيم داعش.

وفي أول تصريح له بعد تسلمه المهمة، أكد سافايا أن هدفه الرئيس هو إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، مشددًا على أن العلاقة بين البلدين تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تواصلاً مباشراً وصادقاً يخدم مصالح الشعبين.