سافايا: واشنطن لن تقبل أو تسمح بالتدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

منذ 21 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، عن رغبته في زيارةٍ قريبة إلى العراق والاجتماع بكبار قادته.

وقال سافايا عبر منشورٍ على منصة إكس: لقد أحرز العراق تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ونأمل أن يستمر هذا التقدم في الأشهر المقبلة".

وأضاف: نتابع عن كثب عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وشدّد مبعوث الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة "لن تقبل ولن تسمح بالتدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

واليوم الجمعة، نفى مصدر رفيع المستوى في البيت الأبيض، صحة الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام حول إبعاد مارك سافايا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق.

المصدر ذاته الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، قال في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن تلك التقارير “غير صحيحة ولا تستند إلى أي معطيات”.

وفي أول تعليق منه، نشر مارك سافايا رسالة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام أكد فيها أن “الوضع كما هو، ولم يطرأ أي تغيير”، في إشارة واضحة إلى استمرار مهمته دون أي تعديل.

وأوضح سافايا في رسالته أن عمله على ملف العراق مستمر، وأنه يتابع التطورات “عن كثب”.

مؤكداً أنه سيواصل تنفيذ مهامه خلال الأسابيع المقبلة دون انقطاع، واعتبر سافايا هذه التصريحات بمثابة نفي مباشر للشائعات التي تحدثت عن إبعاده.