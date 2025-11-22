المالكي يصل أربيل

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، صباح اليوم السبت، مدينة أربيل، حيث من المقرّر أن يستهل زيارته بلقاءٍ مع الرئيس بارزاني، قبل أن يلتقي القادة السياسيين في إقليم كوردستان.

وبحسب معلومات مراسل كوردستان24، فإن المالكي سيجتمع مع الرئيس بارزاني وكبار مسؤولي إقليم كوردستان، لبحث تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقبل عدة أيام، أكدت عدة مصادر ضمن الإطار التنسيقي وائتلاف دولة القانون، لـ كوردستان 24 قدوم المالكي إلى أربيل.

وكان الإطار التنسيقي عقد اجتماعاً في 17 تشرين الثاني 2025، أعلن خلاله أنه الكتلة البرلمانية الأكبر.

وفي ذلك الاجتماع، شكّل الإطار لجنة للتفاوض مع القوى السياسية بهدف دفع عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتتكوّن من نوري المالكي، هادي العامري، وفالح الفياض.

كما تقرر تشكيل لجنة أخرى لاختيار مرشح منصب رئيس الوزراء.