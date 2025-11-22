العراق الأخضر: روائح "نفط أبيض" في مياه أكبر مجمع سكني ببغداد

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشف مرصد العراق الأخضر عن عودة ظهور روائح غريبة في المياه الواصلة إلى سكان مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، ما أثار موجة قلق واسعة بين الأهالي بشأن جودة المياه وصلاحيتها للاستخدام اليومي.

وقال المرصد، استناداً إلى شهادات عدد من سكان المجمع، إن المياه القادمة إلى الوحدات السكنية تحمل رائحة مشابهة لـ"النفط الأبيض"، إضافة إلى ملمس لزج يمكن الشعور به عند ملامسة الماء، وهو ما يرجّح – وفق مختصين – احتمال وجود طحالب أو فطريات داخل شبكة المياه أو الخزانات.

وبحسب المرصد، فإن هذه الشكاوى ظهرت بعد ساعات فقط من إعلان الإدارة الخدمية للمجمع – عبر موقعها الرسمي – مباشرتها تنظيف خزانات المياه، ونشرت حينها صوراً وفيديوهات توثق عمليات الغسل والصيانة.

وطالب المرصد الجهات المسؤولة والإدارة الخدمية لمجمع بسماية بـ التحرك السريع لمعالجة المشكلة، وضمان وصول مياه سليمة وصالحة للشرب لجميع الأسر، مشيراً إلى أن استمرار هذه الأزمة سيدفع العائلات إلى شراء المياه المعبأة بمبالغ مرتفعة، الأمر الذي يثقل كاهلهم الاقتصادي في الوقت الراهن وفي المستقبل.

ويعد مجمع بسماية أحد أكبر المشاريع السكنية في العراق، ويقطنه آلاف العائلات التي تعتمد بشكل كامل على منظومة المياه المركزية داخل المجمع.