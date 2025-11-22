تشلسي يقفز مؤقتاً إلى الوصافة بهدفين على أرض بيرنلي

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بفوزه السابع توالياً على أرض بيرنلي المتواضع 2-0، قفز تشلسي مؤقتاً إلى وصافة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، السبت ضمن المرحلة الثانية عشرة.

وبات فريق غرب لندن على بعد ثلاث نقاط من أرسنال المتصدر الذي يستقبل الأحد توتنهام، جاره في شمال العاصمة وخامس الترتيب، في مباراة مرتقبة.

وقبل مواجهة مرتقبة مع ضيفه برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء ثم أرسنال في الدوري أواخر الشهر، أراح الإيطالي إنتسو ماريسكا، لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو، المهاجم الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو والمدافعين الفرنسيين مالو غوستو وويسلي فوفانا الذين شاركوا أساسيين في الفوز على ولفرهامبتون بثلاثية قبل فترة التوقف الدولية.

رغم ذلك وفي ظل تعثر عودة النجم كول بالمر الذي تعرض لكسر في أصبع قدمه بحادث منزلي، نجح الـ"بلوز" في هز شباك المضيف قبل نهاية الشوط الأول في أجواء باردة على ملعب تورف مور، برأسية جميلة عبر البرتغالي بيدرو نيتو بعد عرضية جميلة للشاب جيمي غيتنز (37).

قال نيتو بعد المباراة لقناة "تي أند تي" عن رأسيته السابحة "لعبت رأسية سيئة أمس في التمارين، فتعرضت للسخرية من الزملاء، فأردت تعويضها اليوم".

وكاد نيتو يهز الشباك من الجهة اليمنى أيضا في الشوط الثاني، لكن تسديدته الارضية ارتدت من القائم الأيمن (63).

لكن زميله القائد الأرجنتيني إنسو فرنانديس ترك لنفسه حسم النقاط، بعد جملة جماعية بدأت من الحارس روبرت سانشيس (88)، ليحقق تشلسي فوزه الثامن في آخر عشر مباريات.