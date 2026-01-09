الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي ينمو ببطء تحت ضغط التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تتوقع الأمم المتحدة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7 بالمئة هذا العام، وهو أقل قليلا من تقديرات العام الماضي، مستشهدة بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة وحالات عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.

وتوقع اقتصاديو الأمم المتحدة أن يرتفع النمو إلى 2.9 بالمئة في عام 2027. ولا يزال هذا الرقم أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 3.2 بالمئة بين عامي 2010 و2019، قبل أن يضر وباء كوفيد-19 بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وبلغت التقديرات لعام 2025 نسبة 2.8 بالمئة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس في بيان: "إن مزيجا من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية يعيد تشكيل المشهد العالمي، مما يولد حالة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي والضعف الاجتماعي".

ووفقا لتقرير الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها الصادر عن الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن يظل النمو في أوروبا واليابان والولايات المتحدة ثابتا بشكل عام.

وفي إفريقيا، يُتوقع نمو اقتصادي متواضع، من ما يقدر بنحو 3.9 بالمئة في عام 2025 إلى 4 بالمئة في عام 2026 و 4.1 بالمئة في عام 2027. وجاء في التقرير: "ومع ذلك، فإن الديون المرتفعة والصدمات المرتبطة بالمناخ تشكل مخاطر جسيمة على إفريقيا".