العراق يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة وأمطاراً خفيفة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الأحد، أن الطقس ليوم غدٍ الإثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في الأجزاء الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الإثنين، في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 22، نينوى 23، السليمانية وصلاح الدين وأربيل والأنبار 24، ديالى وكركوك 25، بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل 26، واسط والديوانية 27، ذي قار والمثنى 28، ميسان والبصرة 29".

مشيرةًَ إلى أن "طقس الثلاثاء القادم سيكون غائماً على العموم، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

وأضاف أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية وتكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية".

أما بالنسبة ليوم الخميس القادم، فبحسب الهيئة "سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".