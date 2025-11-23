فيتنام تبحث عن مفقودين مع بلوغ حصيلة الفيضانات 90 قتيلاً

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في فيتنام إلى 90، في حين تواصل فرق الانقاذ البحث عن 12 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، وفق ما أفادت وزارة البيئة الأحد بعد أيام من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية.

وشهدت مناطق جنوب فيتنام ووسطها هطول أمطار من دون توقف منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبب بفيضانات عدّة أغرقت وُجهات سياحية ومواقع أثرية.

وغمرت المياه أحياء سكنية بأكملها هذا الأسبوع في مدينة نها ترانغ الساحلية، بينما اجتاحت انزلاقات أتربة قاتلة ممرات مرتفعات محيطة بمركز دا لات السياحي، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأشارت وزارة البيئة في بيان إلى أنه تم تسجيل أكثر من 60 حالة وفاة منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر في مقاطعة داك لاك الجبلية بوسط البلاد، حيث غمرت المياه عشرات الآلاف من المنازل.

ولا تزال فرق الانقاذ تعمل على إنقاذ أشخاص عالقين على الأشجار وأسطح المنازل مع انحسار مياه الفيضانات الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وفي الوقت الذي تبقى فيه العديد من الطرق السريعة غير صالحة للاستخدام، لا يزال 300 ألف شخص محرومين من الكهرباء بعد انقطاع أثّر في البداية على أكثر من مليون شخص.

أسفرت الكوارث الطبيعية بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر عن مقتل أو فقدان 279 شخصا في فيتنام، وتسببت بأضرار تجاوزت ملياري دولار، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

والدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عرضة لهطول أمطار غزيرة بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، ويقول علماء إن الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري يجعل الظواهر الطبيعية أكثر حدة وأعلى وتيرة.