إدارة ترامب تنفي أن تكون خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا "قائمة أمنيات روسية"

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكدت واشنطن السبت أن مقترحاتها لإنهاء الحرب في أوكرانيا هي في الواقع سياسة رسمية للولايات المتحدة، نافية ما زعمه أعضاء في مجلس الشيوخ من أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغهم أن الخطة التي يجري بحثها ليست سوى "قائمة أمنيات" روسية.

وأحدثت الخلافات التي تحيط بالخطة المكونة من 28 بندا والتي تنص على تنازل عن أراض أوكرانية طالما سعت موسكو للسيطرة عليها، ارباكا في الجهود المبذولة لوضح حد للحرب.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون أوكرانيون وأميركيون وأوروبيون الأحد في سويسرا لمناقشة خطة ترامب.

وفي أعقاب تعليقات وصفت المقترحات بأنها مواتية لموسكو بشكل شبه كامل، تناول عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المسألة في مؤتمر صحافي خلال منتدى هاليفاكس الدولي للأمن في نوفا سكوشا بكندا السبت.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ، الجمهوري مايك راوندز والمستقل أنغوس كينغ والديموقراطية جين شاهين، إن روبيو أبلغهم أن الخطة الحالية بشأن أوكرانيا ليست الموقف الرسمي للولايات المتحدة، بل هي بدلا من ذلك تضم "قائمة أمنيات روسية".

أضاف "ما أبلغنا به (روبيو) هو أن هذا ليس المقترح الأميركي. هذا كان مقترحا تسلمه شخص (...) يمثل روسيا في هذه الخطة. وقد سُلم إلى السيد ويتكوف"، في إشارة إلى المبعوث الدبلوماسي لترامب.

وتابع "إنها ليست توصيتنا ولا خطتنا للسلام".

وأكد كينغ هذه التعليقات قائلا إن "الخطة المسربة من 28 نقطة والتي لا تمثل وفقا لوزير الخارجية روبيو الموقف الرسمي (...) هي في الأساس قائمة أمنيات الروس التي يتم تقديمها الآن للأوروبيين والأوكرانيين".

- "زائفة"

ولجأ روبيو إلى منصات التواصل الاجتماعي لدحض مزاعم أعضاء مجلس الشيوخ.

كتب روبيو في وقت متأخر السبت "خطة السلام صاغتها الولايات المتحدة"، مضيفا "إنها تُقدم كإطار عمل قوي لمفاوضات جارية، وهي تستند إلى إسهامات من الجانب الروسي، كما أنها تستند إلى إسهامات سابقة وأخرى مستمرة من أوكرانيا".

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت في وقت سابق هذه المزاعم في منشور على منصة اكس استشهد فيه بتعليقات السناتور كينغ.

وكتب بيغوت "هذا زائف بشكل صارخ"، مضيفا "كما أكد الوزير روبيو وكذلك الإدارة الأميركية بأكملها باستمرار، هذه الخطة أعدتها الولايات المتحدة، بمساهمات من قبل الروس والأوكرانيين معا".

لكن شاهين قالت إنها ورواندز تحدثتا إلى روبيو في مكالمة مشتركة بينما كان الأخير في طريقه إلى جنيف لإجراء محادثات مع مسؤولين أوكرانيين.

وأشار راوندز إلى إن طلب مع زملائه إجراء محادثة مع روبيو لبحث المخاوف بشأن الخطة.

وقال إن روبيو كان خلال المكالمة "صريحا للغاية بشأن هذا الأمر".

ولفت راوندز إلى أن " الأمر لا يبدو وكأنه شيء يمكن أن يصدر في العادة عن حكومتنا، وخاصة بطريقة كتابته. بدا أكثر وكأنه كُتب باللغة الروسية في البداية".

وحذر كينغ من أن الخطة لا ينبغي أن تكافئ موسكو على غزوها.

وقال "يريد الجميع أن تنتهي هذه الحرب، ولكننا نريدها أن تنتهي بسلام عادل وشامل يحترم سلامة أوكرانيا وسيادتها ولا يكافئ العدوان، ويوفر أيضا ضمانات أمنية كافية".

AFP