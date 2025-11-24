طقس العراق.. زخات مطر وانخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الغد

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاثنين 24 تشرين الثاني 2025، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: نينوى 20، دهوك والسليمانية 21، أربيل 22، الأنبار وكركوك 23، صلاح الدين 24، بغداد وديالى 25، النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل 26، واسط والمثنى 27، ميسان وذي قار والديوانية 28، والبصرة 29".

وأضاف، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى، أن "طقس يومي الخميس والجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".