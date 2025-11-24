الرئيس بارزاني يستقبل عزت الشابندر

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين السياسي العراقي عزت الشابندر، وبحثا خلال اللقاء اخر المستجدات والاوضاع في العراق والمنطقة ونتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال مقر بارزاني في بيان له اليوم الاثنين 24 تشرين الثاني 2025، "استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الإثنين 24 تشرين الثاني 2025، في مصيف صلاح الدين (بيرمام)، الشخصية السياسية العراقية، السيد عزت الشابندر".

وأضاف البيان، "جرى خلال اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات والأوضاع السياسية في العراق والمنطقة بشكل عام. كما تم تسليط الضوء على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي ومرحلة ما بعد الانتخابات".