رئيس إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الأردني

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- التقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم (الاثنين، 24 تشرين الثاني 2025)، زياد البطارسة، القنصل العام الجديد للمملكة الأردنية الهاشمية في إقليم كوردستان، وبارك له بمناسبة توليه مهام منصبه آملاً له الموفقية والنجاح ومبدياً كامل الدعم لإنجاح مهامه.

وفي محور آخر من اللقاء، تمت الإشارة إلى العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أكد الجانبان على الاستعداد والرغبة المشتركة في زيادة تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك في شتى القطاعات والمجالات.

وشكلت انتخابات مجلس النواب والأوضاع العامة في العراق محوراً آخر للقاء.