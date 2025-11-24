بعد سنوات من التشرذم.. القوى السنية تصفّ صفوفها وتعلن عن "المجلس السياسي"

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بعد اجتماع خمسة أطراف سنية عراقية رئيسية، في منزل خميس الخنجر، رئيس تحالف السيادة، قرروا تشكيل مجلس سياسي للعمل معًا على مدى السنوات الأربع القادمة، وإعداد خارطة طريق لمطالبهم خلال المفاوضات مع الأطراف الأخرى.

تركز مطالب السنة على عدد من المناصب العليا والحساسة في الحكومة العراقية القادمة، وكذلك على منصب رئيس البرلمان كعرف متبع للسنة.

على الرغم من أن السنة شاركوا في الانتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي في تحالفات وأحزاب مختلفة، إلا أنهم، ولأول مرة في الانتخابات الأخيرة، قرروا تشكيل مجلس سياسي لتوحيد مطالبهم.

الأطراف المشاركة في الاجتماع

شارك في الاجتماع خمسة أطراف سنية:

محمد الحلبوسي (رئيس حزب تقدم): الذي شارك بتحالف منفصل عن السنة في الانتخابات. وقد حصل تحالفه على 27 مقعداً برلمانياً.

خميس الخنجر (رئيس تحالف السيادة): الذي حصل تحالفه على 9 مقاعد برلمانية في الانتخابات.

ثابت العباسي (رئيس تحالف حسم): الذي حصل تحالفه على 6 مقاعد برلمانية.

مثنى السامرائي (رئيس تحالف عزم): الذي حصل تحالفه على 15 مقعداً برلمانياً.

بدر الفحل (ممثل عن الجمهور الوطني): الذي حصل على 3 مقاعد برلمانية.

قرارات الأطراف السنية

كانت قرارات السنة بعد الاجتماع الذي عقد في منزل خميس الخنجر، هي:

تأسيس مجلس سياسي.

توحيد المواقف.

إعداد خارطة طريق.

تهدف هذه القرارات إلى توحيد موقف المكون السني، حيث أشاروا إلى ضرورة أن يلعب هذا المجلس الوطني دورًا حاسمًا في حل المشاكل الداخلية للسنة، والتي كانت سبباً في تشرذمهم قبل الانتخابات.

مطالب المكون السني

من أهم مطالب المكون السني:

حصة السنة في الحكومة القادمة: حيث يطالبون بحصتهم من المناصب الحكومية، وفقاً لما حققوه من نتائج في الانتخابات، بما في ذلك المناصب العليا والحساسة.

حصة السنة من الميزانية المخصصة لمحافظاتهم: يطالبون برفع هذه الحصة لتقديم خدمات أفضل.

منصب رئيس البرلمان: وفقاً للعرف السياسي.

إجمالي مقاعد السنة في البرلمان العراقي

إجمالي عدد المقاعد التي حصلت عليها الأطراف السنية في الدورة السادسة للبرلمان العراقي، من أصل 329 مقعداً، هو 70 مقعداً، موزعة كالتالي:

التحالف/الطرف عدد المقاعد



تقدم 27 مقعداً

عزم 15 مقعداً

سيادة 9 مقاعد

حسم 6 مقاعد

الجمهور الوطني 3 مقاعد

أخرى 10 مقاعد

المجموع 70 مقعداً