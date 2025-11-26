وزير التخطيط العراقي يعلن النتائج النهائية للإحصاء السكاني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير التخطيط محمد تميم، اليوم الأربعاء، أن عدد سكان العراق بلغ 46.118.793 نسمة، وفق النتائج النهائية للتعداد العام للسكان.

وقال تميم في مؤتمرٍ صحفي إن هيئة الإحصاء والمعلومات الجغرافية "حصلت من خلال هذا التعداد على كم من هائل من المعلومات التي سترسم السياسات التي تبنى على عدد السكان وتواجد السكان والمراكز الحضرية".

مؤكداً أن "إجمال الأسر في العراق بلغ حوالي 8 ملايين و54 الفا و385 اسرة، فيما بلغ إجمالي عدد السكان من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في العراق 46.118.793 فرداً لحظة اجراء التعداد في حينها".

مشيراً إلى أن "عدد السكان الأجانب المتواجدين في العراق بلغ 340.131 شخصا".

وأوضح تميم أن "عدد السكان الإجمالي من العراقيين، عدا الأجانب 45 مليون و778 بواقع 23 مليون و161 للذكور بنسبة 50.2 بالمئة من السكان، وعدد الإناث بلغ 22 مليون و957 ألف بنسبة 49.8 من السكان".

ولفت إلى أن "عدد الأسر التي يرأسها الرجل أكثر من 7 ملايين أسرة وعدد الأسر التي ترأسها امرأة أكثر من 910 ألف أسرة".

وذكر وزير التخطيط أن "متوسط حجم الأسرة في العراق بلغ 5.7 أفراد وهذه الأسر تتفاوت بين محافظة وأخرى حيث سجلت بعض المحافظات الجنوبية عدداً كبيراً للأسرة يختلف عن أعداد الأسر في غرب وشمال العراق".

أما بالنسبة للنمو السكاني، فبحسب تميم، "بلغت 2.5 بالمئة وعدد الأفراد ضمن الفئة العمرية من صفر إلى 14 سنة يبلغ 16.555.000 بالنسبة من السكان 35.9 بالمئة وهذا مؤشر كبير يشير إلى أن المجتمع العراقي مجتمع شاب واعد في مقتبل العمر".

بينما بلغ عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية وهي فئة العمل بين 15 و 64 سنة "27.875.000 بنسبة 60.4 بالمئة، وبلغ عدد الأفراد بعمر 65 سنة فأكثر 1.688.000 نسمة بنسبة 3.6 بالمئة من السكان".

وأكّد تميم "معدل الإعالة العمرية 65 ومعدل الإعالة العمرية للأطفال 59 ومعدل الإعالة للكبار 6".

وقال إن نسبة السكن الملك والمجاني مع الوالدين بلغت 72% وإيجار خاص 19% وإجمالي عدد المساكن 8.34.000 مسكن هذا بما يتعلق بالأبنية الخاصة عدا الأبنية الحكومية والدوائر الرسمية والمعسكرات التي تمتلكها الجهات الأمنية من وزارتين الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى".