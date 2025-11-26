أربيل تشهد إرساء حجر الأساس لمعمل بقدرة إنتاجية تصل لأكثر من 100 ألف هاتف محمول خلال شهر واحد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تشهد أربيل عاصمة إقليم كوردستان، إرساء حجر الأساس لمعمل يمكنه إنتاج أكثر من 100 ألف هاتف محمول شهريًا ويوفر أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل للشباب.

ويرسي رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 26 تشرين الثاني 2025، حجر الأساس لمعمل "التكنولوجيا الذهبية 2" الذي يختص بإنتاج الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية.

وقال المتحدث باسم هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان بركشت اكريي لموقع كوردستان24، إن هذا المعمل كان لديه سابقًا خط إنتاج في مدينة أربيل ينتج شهريًا بين 40 إلى 45 ألف هاتف محمول. وتم تصدير منتجاتهم إلى عدة دول مجاورة ودول عربية مثل سوريا، الجزائر وتونس.

وأضاف، أن افتتاح وتوسيع هذا المشروع سيرفع القدرة الإنتاجية الشهرية للمعمل إلى 100 ألف هاتف محمول. وقال: "نسبة 95% إلى 98% من الأيدي العاملة في المشروع ستكون محلية، ويشارك فقط عدد قليل من المهندسين الصينيين. وينفذ المشروع بالشراكة بين مستثمر كوردي وآخر صيني".

وأشار آكريي إلى أن "جزءًا من المواد الخام لصناعة الهواتف سيتم توفيرها من داخل إقليم كوردستان، لكن تلك الأجهزة والمواد التي لا تتوفر تقنيتها محليًا ستُستورد من الصين وسيتم تجميعها في إقليم كوردستان. ثم تُطرح المنتجات في أسواق إقليم كوردستان، والعراق، وتلك الدول التي تم تصديرها إليها سابقًا".