حكومة كوردستان تُقدم تسهيلات لتركيب عدادات المياه: خفض الغرامات وخصم 20% على الديون المتراكمة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في إطار جهود حكومة إقليم كوردستان لتنظيم قطاع المياه والحد من الهدر، صدر قرار جديد يتضمن تخفيض غرامات عدم تركيب عدادات المياه وتقديم خصومات على الديون المتراكمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ويمنح القرار الجديد فرصة للمواطنين الذين لم يقوموا بتركيب عدادات المياه حتى الآن لتسوية أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المالية المقدمة، والتي ستستمر حتى الأول من نيسان/أبريل عام 2026.

تخفيض الغرامات الشهرية

بموجب القرار، تم تخفيض الغرامة الشهرية (المبلغ المقطوع) المفروضة بسبب عدم تركيب العداد من 45 ألف دينار إلى 20 ألف دينار داخل مراكز المدن. أما في المناطق الواقعة خارج مراكز المدن، فقد تم تخفيض المبلغ من 45 ألف دينار إلى 10 آلاف دينار فقط.

خصم 20% على إجمالي الديون

وفيما يخص الديون المتراكمة على المشتركين، ستقوم الحكومة بخصم نسبة 20% من إجمالي المبلغ المستحق عند قيام المشترك بتركيب العداد.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير دائرة ماء أربيل، رابر حسين، لكوردستان 24 تفاصيل هذه التسهيلات قائلاً: "بإمكان المواطنين تسديد ديونهم عبر نظام التقسيط. على سبيل المثال، إذا كان هناك مواطن لم يركب العداد لمدة 5 سنوات، كان المبلغ المستحق عليه سابقاً يصل إلى مليونين و700 ألف دينار (باحتساب 45 ألفاً للشهر).

أما وفق القرار الجديد، فقد تم احتساب الشهر بـ 20 ألفاً فقط، لينخفض المبلغ إلى مليون و200 ألف دينار، ومن هذا المبلغ أيضاً يتم خصم 20%، ليصبح المبلغ النهائي الواجب دفعه 960 ألف دينار فقط".

ترحيب شعبي

لاقى القرار ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين الذين وجدوا فيه خطوة إيجابية وتسهيلاً كبيراً. وقال دارا سليمان، أحد المواطنين المراجعين للدائرة: "سيستفيد الكثير من الناس من هذا القرار، لأنه يقلل من الغرامات ويسهل الإجراءات، مما سيشجع الجميع على الالتزام".

إحصائيات وأهداف

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 985 ألف مشترك في إقليم كوردستان قاموا بتركيب عدادات المياه، بينما لا يزال هناك 137 ألف مشترك لم يقوموا بذلك بعد. وفي حدود محافظة أربيل، لم يتبق سوى 10% من المشتركين بدون عدادات.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة، إلى جانب تنظيم الجباية، إلى الحفاظ على الثروة المائية ومنع الإسراف في استهلاكها.

تقرير: آزر فاروق - كردستان 24 - أربيل