الاتحاد الأوروبي يستنكر استهداف البنية التحتية المدنية في كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف يوم أمس حقل غاز كورمور في إقليم كوردستان.

وأدانت البعثة بشدة هذا الاعتداء الذي طال بنية تحتية للطاقة ذات طابع مدني، مشيرة إلى التأثيرات السلبية التي قد تمس المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد الاتحاد الأوروبي في تدوينته على التزامه بمواصلة التعاون بشكل وثيق مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان لتعزيز الأمن والاستقرار، وتنفيذ الإصلاحات التي تخدم مصلحة العراق والمنطقة بأسرها.

وتعرض حقل كورمور للغاز في إقليم كوردستان ليلة الأربعاء، لاستهداف، تسبب بـ "انقطاع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء".

ويُعد حقل "كورمور" في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية أكبر حقل غازي في إقليم كوردستان، وتديره شركة "دانة غاز" الإماراتية (كونسورتيوم بيرل بتروليوم).

ويعتبر الحقل "العمود الفقري" لمنظومة الطاقة، حيث يزود محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية ودهوك بالوقود اللازم للتشغيل، وتوقفه يعني انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي في الإقليم.

ولم يكن هجوم ليلة أمس حدثاً معزولاً، إذ تعرض الحقل لسلسلة هجمات متكررة بالصواريخ (كاتيوشا) والطائرات المسيرة المفخخة خلال الأعوام (2022، 2023، 2024).

ورغم تشكيل لجان تحقيقية مشتركة بين بغداد وأربيل في مرات سابقة، إلا أن النتائج غالباً ما تبقى طي الكتمان أو تُقيد ضد "جماعات خارجة عن القانون".