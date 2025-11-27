السوداني يوجه بتشكيل لجنة عليا لكشف مهاجمي "كورمور"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا مشتركة، تضم في عضويتها وزير داخلية إقليم كوردستان وبإسناد من التحالف الدولي، للتحقيق في ملابسات الهجوم الذي استهدف حقل "كورمور" مساء أمس.

اجتماع طارئ ولجنة عليا

وذكر الناطق باسم القائد العام، صباح النعمان، في بيان صحفي صدر اليوم (27 تشرين الثاني 2025)، أن السوداني ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية، للوقوف على تداعيات ما وصفه بـ"الاعتداء الآثم والجبان".

وأمر السوداني بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية الاتحادي، وعضوية رئيس جهاز المخابرات الوطني، ووزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، مدعومة بإسناد فني واستخباري من قوات التحالف الدولي.

لجنة فنية ومحاسبة

كما تضمنت التوجيهات تشكيل لجنة فنية مختصة من قيادة العمليات المشتركة، مهمتها التدقيق في تفاصيل الحادث وكشف الجهات المتورطة ومن يقف خلفها ويساندها، تمهيداً لمحاسبتهم وفق القانون.

محاولات لضرب الاستقرار

واعتبر البيان أن الهجوم يأتي في وقت "يمضي فيه العراق نحو بر الأمان ويستعيد دوره الإقليمي والدولي"، مشيراً إلى أن "جهات إرهابية تحاول ضرب استقرار البلاد وعرقلة هذا التقدم من خلال استهداف المنشآت الحيوية في إقليم كوردستان".