مقر بارزاني يدين هجوم كورمور ويدعو لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المنفذين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أدان مقر بارزاني، اليوم الخميس 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بشدة الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الليلة الماضية، واعتبره اعتداءً "إرهابياً" يستهدف البنية التحتية الاقتصادية ومصالح إقليم كوردستان والعراق.

وأشار المقر إلى أن الهجمات السابقة اقتصرت على الإدانة دون اتخاذ خطوات رادعة، مؤكداً أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات عملية لوضع حد لهذه الاعتداءات ومحاسبة منفذيها.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على حقل كورمور الليلة الماضية، والذي يستهدف البنية التحتية الاقتصادية ومصالح إقليم كوردستان والعراق وجميع المواطنين.

وعلى الرغم من أن مثل هذه الهجمات غير المشروعة ضد الإقليم سبق أن أُدينت مراراً، إلا أن الأمر اقتصر على الإدانة فقط دون اتخاذ أي إجراءات رادعة بحق المنفذين، وبالتالي تتكرر هذه الاعتداءات بشكل متواصل. وقد حان الوقت لاتخاذ خطوات جدية وعملية حيال هذه التجاوزات والهجمات الجائرة، ووضع حدّ لها، ومعاقبة منفذيها.

مقر بارزاني

27 تشرين الثاني 2025