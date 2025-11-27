أسايش السليمانية توقف التدريسي "حسين رابي" بتهمة إلكترونية والتحقيق جارٍ

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت مديرية أسايش محافظة السليمانية، ملابسات توقيف الأستاذ في جامعة السليمانية، د. حسين رابي، مشيرة إلى أن الإجراء تم بناءً على مذكرة قضائية.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن "رابي موقوف حالياً بقرار من قاضي التحقيق وفقاً للمادة (2) الخاصة بـ [سوء استخدام أجهزة الاتصال]، ويخضع للتحقيق في قسم الجرائم الإلكترونية التابع للمديرية".

وأشارت الأسايش إلى أن التوقيف جاء على خلفية "شكوى قانونية مسجلة ضد المتهم"، مؤكدة أن "التحقيقات في القضية لا تزال مستمرة وفق السياقات القانونية".