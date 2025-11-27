هوشيار زيباري يحث حكومة السوداني على معاقبة المسؤولين عن هجوم كورمور

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب السياسي الكوردي ووزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، اليوم الخميس، عن استنكاره للهجوم الذي شنته "الفصائل المليشياوية" أمس على حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

وأشار زيباري في تدوينة على منصة "إكس"، إلى أن الهجوم بصواريخ الغراد، انطلق من محور طوز خورماتو، ويستهدف تخريب اقتصاد الإقليم وبنيته التحتية، مؤكداً أن الحادث يبرهن مجدداً على أن الحكومة لا تسيطر على تلك الفصائل.

وأضاف زيباري أن أمام حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فرصة ذهبية لفرض سيطرتها ومعاقبة المسؤولين عن هذا الهجوم، بما يعزز أيضاً فرص ترشحه لولاية ثانية.

هجوم الفصائل المليشياوية امس على حقل كورمور الغازي في السليمانية بصواريخ الغراد المنطلقة من محور طوز خورماتو لتخريب اقتصاد الاقليم وبنيته يؤكد مجددا بان الحكومة لا تسيطر عليها، و امام حكومة السيد السوداني فرصة ذهبية لفرض سيطرتها و معاقبة المذنبين و تعزيز فرص ترشحه لولاية ثانية. — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) November 27, 2025

وتعرض حقل كورمور للغاز في إقليم كوردستان ليلة الأربعاء، لاستهداف، تسبب بـ "انقطاع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء".

ويُعد حقل "كورمور" في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية أكبر حقل غازي في إقليم كوردستان، وتديره شركة "دانة غاز" الإماراتية (كونسورتيوم بيرل بتروليوم).

ويعتبر الحقل "العمود الفقري" لمنظومة الطاقة، حيث يزود محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية ودهوك بالوقود اللازم للتشغيل، وتوقفه يعني انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي في الإقليم.

ولم يكن هجوم ليلة أمس حدثاً معزولاً، إذ تعرض الحقل لسلسلة هجمات متكررة بالصواريخ (كاتيوشا) والطائرات المسيرة المفخخة خلال الأعوام (2022، 2023، 2024).

ورغم تشكيل لجان تحقيقية مشتركة بين بغداد وأربيل في مرات سابقة، إلا أن النتائج غالباً ما تبقى طي الكتمان أو تُقيد ضد "جماعات خارجة عن القانون".