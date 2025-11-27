رئيس إقليم كوردستان يؤكد على وحدة الصف الكوردي في سوريا

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الخميس 27 تشرين الثاني 2025، هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) برئاسة رئيس المجلس محمد إسماعيل.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان، أنه خلال الاجتماع، استعرضت هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي (ENKS)‌، آخر تطورات الوضع السوري وأوضاع الكورد والمكونات الأخرى في البلد، مع الإشارة إلى دور المجلس في العملية السياسية والمفاوضات.

وأكد نيجيرفان بارزاني، بحسب البيان، على ضرورة توحيد صف الأطراف الكوردية وتفاهمها، كما أكد أن إقليم كوردستان سيظل كما هو دائماً داعماً ومساعداً في عملية التفاوض، ووصف التعايش وحماية حقوق جميع المكونات على أنهما الأساس لاستقرار وتقدم البلد.

من جانبها، أعربت هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي (ENKS)‌، وفقاً للبيان، عن شكرها وتقديرها للدور المستمر لنيجيرفان بارزاني في حل القضية الكوردية في سوريا، ولمساندة إقليم كوردستان المتواصلة.

وشكلت الأوضاع في المنطقة عموماً، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، محوراً آخر للاجتماع.