السفير البريطاني يدين هجوم كور مور ويؤكد وجوب محاسبة المتورطين

أربيل (كوردستان 24)- أدان السفير البريطاني لدى العراق، عرفان صديق، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف حقل كور مور للغاز ليلة أمس في إقليم كوردستان، مؤكداً أن الاعتداءات على البنية التحتية الحيوية تشكل تهديداً لاستقرار العراق وسلامة شعبه.

وقال صديق، في تدوينة على منصة إكس، إن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شركائها العراقيين وتدعم الجهود الرامية إلى حماية المنشآت الحيوية، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم.

ندين بشدة الهجوم الذي استهدف حقل خور مور للغاز ليلة أمس في أقليم كردستان.



إن الاعتداءات على البنية التحتية الحيوية تهدد استقرار العراق وسلامة شعبه. تقف المملكة المتحدة مع الشركاء العراقيين وتدعم الجهود الرامية إلى حماية المنشآت الحيوية. نحث على محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم. — Irfan Siddiq (@IrfanUKAmb) November 27, 2025

وتعرض حقل كورمور للغاز في إقليم كوردستان ليلة الأربعاء، لاستهداف، تسبب بـ "انقطاع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء".

ويُعد حقل "كورمور" في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية أكبر حقل غازي في إقليم كوردستان، وتديره شركة "دانة غاز" الإماراتية (كونسورتيوم بيرل بتروليوم).

ويعتبر الحقل "العمود الفقري" لمنظومة الطاقة، حيث يزود محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية ودهوك بالوقود اللازم للتشغيل، وتوقفه يعني انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي في الإقليم.

ولم يكن هجوم ليلة أمس حدثاً معزولاً، إذ تعرض الحقل لسلسلة هجمات متكررة بالصواريخ (كاتيوشا) والطائرات المسيرة المفخخة خلال الأعوام (2022، 2023، 2024).

ورغم تشكيل لجان تحقيقية مشتركة بين بغداد وأربيل في مرات سابقة، إلا أن النتائج غالباً ما تبقى طي الكتمان أو تُقيد ضد "جماعات خارجة عن القانون".