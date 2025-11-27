رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام التشيكي الجديد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، القنصل العام التشيكي الجديد لدى الإقليم لوكاش غيوريتش.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة القنصل الجديد بمناسبة توليه مهام عمله، مؤكداً دعم حكومة إقليم كوردستان في سبيل إنجاح مهمته الدبلوماسية في الإقليم.

من جانبه، جدّد القنصل العام التشيكي رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات.

كما أدان الجانبان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل كورمور والبنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان.