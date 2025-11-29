ترامب يعلن "إلغاء" كل وثيقة موقّعة بقلم آلي خلال رئاسة بايدن

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن كل الوثائق الموقّعة بواسطة قلم آلي خلال رئاسة جو بايدن قد "ألغيت"، في خطوة يلف غموض قانونيتها، وتأتي في خضم تصعيد انتقادات الملياردير الجمهوري لسلفه الديموقراطي.

غالبا ما يسعى ترامب إلى تأجيج الغضب حيال الاستخدام المزعوم لبايدن للقلم الآلي لتوقيع قرارات عفو وأوامر تنفيذية وغيرها من الوثائق، متّهما سلفه الديموقراطي بأنه كان يعاني من الخرف وبالتالي كان فاقدا الأهلية لتولي الحكم.

وجاء في منشور لترامب على منصّته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "إن كل وثيقة وقّعها جو بايدن النعسان باستخدام قلم آلي ونسبتها نحو 92 بالمئة، هي بحكم الملغاة، ولم تعد سارية وبلا أي مفعول".

وأشار إلى أنه "يلغي كل الأوامر التنفيذية، وأي شيء آخر لم يوقّعه مباشرة جو بايدن الفاسد، لأن الأشخاص الذين شغّلوا القلم الآلي إنما فعلوا ذلك على نحو غير قانوني"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وسبق أن استخدم رؤساء أنظمة التوقيع الآلي، لكن ترامب يقول إن استخدام القلم الآلي خلال رئاسة بايدن يثبت أن الرئيس حينها كان فاقدا الأهلية ذهنيا ولم يكن هو من يدير البيت الأبيض.

كان بايدن يبلغ 82 عاما عندما غادر منصبه، بينما يبلغ ترامب 79 عاما ومن المفترض أن يغادر منصبه في كانون الثاني/يناير 2029. وقال الخبير القانوني المحافظ إد ويلان على شبكة للتواصل الاجتماعي إن ترامب يتمتع بكامل الحرية لإلغاء الأوامر التنفيذية سواء وقعها بايدن شخصيا أم لا.

وأوضح "لكن لا يتمتع بالمقدار نفسه من الحرية في ما يتعلق بـ+أي شيء آخر+ (على غرار القوانين التي أقرها الكونغرس وقرارات العفو) التي أعطى بايدن توجيهات بتوقيعها باستخدام القلم الآلي".

وقالت وزارة العدل في العام 2005 إن الرئيس ليس بحاجة إلى توقيع تشريع بخط اليد ويمكنه إعطاء توجيهات إلى مسؤول "لوضع توقيع الرئيس" على تشريعات "باستخدام القلم الآلي على سبيل المثال".

في العام 2011، أوردت صحيفة نيويورك تايمز أن باراك أوباما كان أول رئيس يوقع تشريعا باستخدام القلم الآلي وذلك خلال تواجده في أوروبا.

وما تزال النسخ الورقية تُرسل أحيانا إلى الرئيس لتوقيعها في الخارج.

في نهاية ولايته، أصدر بايدن عفوا عن أشخاص استهدفهم ترامب - بما في ذلك نجله هانتر كما وأعضاء الكونغرس الذين فتحوا تحقيقا بحق الملياردير الجمهوري وقائد عسكري وجّه انتقادات له، والطبيب الذي نسق استراتيجية الإدارة الأميركية في مكافحة كوفيد-19 أنتوني فاوتشي.