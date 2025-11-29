ارتفاع حصيلة الفيضانات في أندونيسيا إلى أكثر من 200 قتيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة إدارة الكوارث في أندونيسيا أن حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في البلاد ارتفعت إلى أكثر من 200، فيما لا يزال أكثر من مئة شخص في عداد المفقودين.

وقال المتحدث باسم الوكالة في إقليم سومطرة الغربية إلهام وهاب، "حتى الليلة، قضى 61 شخصا، وما زال 90 آخرون في عداد المفقودين".

وكانت حصيلة سابقة أشارت الى مقتل 23 شخصا، وفق ما نقلته فرانس برس.

أما في شمال سومطرة، فبلغت الحصيلة 116، وفي إقليم آتشيه 35 على الأقل.

وتشهد اندونيسيا، على غرار ماليزيا وسريلانكا وتايلاند، أمطارا غزيرة أدت لوقوع قتلى وأضرار كبيرة في الأيام الماضية.

ويتسبب موسم الأمطار الموسمية الممتد بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، بهطول أمطار غزيرة ما يؤدي إلى حدوث انزلاقات تربة وفيضانات وأمراض تنقلها المياه.

وفي وقت سابق من الشهر، قتل 38 شخصا في انزلاقات تربة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في وسط جزيرة جاوة، فيما لا يزال حوالى 13 شخصا مفقودين.