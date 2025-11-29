الرئيس بارزاني يشكر أردوغان وأوجلان بشأن عملية السلام في تركيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الرئيس مسعود بارزاني، عن خالص شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيد عبد الله أوجلان، بشأن عملية السلام في تركيا.

وخلال كلمته في منتدى "ملا جزيري" بجزيرة بوتان بمحافظة شرناخ، أكد الرئيس بارزاني على أهمية التحول الجاري في المنطقة باتجاه السلام، مشدداً على دعم حكومة إقليم كوردستان لهذه العملية بكل قوة.

ووجّه الرئيس بارزاني الشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومؤسسات الدولة التركية والبرلمان والشعب التركي، كما شكر السيد عبدالله أوجلان على الخطوات الإيجابية الداعمة لمسار السلام.

وختم بارزاني بالقول إن الإقليم مستعد لتقديم ما يمكن من أجل إنجاح العملية، آملاً أن تفضي إلى نتائج طيبة تخدم الاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

وكان الرئيس بارزاني وصل صباح اليوم السبت إلى قضاء جزيرة بوتان في محافظة شرناخ للمشاركة في النسخة الرابعة من الندوة الدولية حول الشاعر والمتصوف الملا الجزيري.

الندوة انطلقت يوم الجمعة في قاعة مؤتمرات فندق "ديدمان جزيرة" وتستمر يومين، بمشاركة باحثين وأكاديميين محليين ودوليين.

وشهدت المدينة رفع صور كبيرة للرئيس بارزاني مع عبارات ترحيب في مواقع مختلفة.



ويشارك في الندوة نحو 90 شخصية وباحثاً من دول متعددة، حيث ستتضمن جلسات الفعالية إعداد أوراق بحثية ودراسات حول حياة الملا الجزيري، أعماله الأدبية، وتأثيره الفكري.