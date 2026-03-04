ترامب يعلن عودة أكثر من 9 آلاف أمريكي من الشرق الأوسط ضمن عملية "الغضب الملحمي"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن عودة أكثر من 9,000 مواطن أمريكي من منطقة الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة بسلام، وذلك منذ انطلاق عملية الغضب الملحمي.

وفي تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال" (Truth Social)، كشف ترامب عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بعمليات الإجلاء والعودة، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتأمين جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى ديارهم.

ودعا الرئيس الأمريكي المواطنين الذين لا يزالون في المنطقة ويرغبون في المغادرة، إلى ضرورة التسجيل الفوري عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، لضمان إدراج أسمائهم في قوائم الرحلات المخصصة للعودة.

وأوضح ترامب أن وزارة الخارجية تتولى مسؤولية تحديد مواقع التواجد وتوفير خيارات متنوعة للسفر، قائلاً: "لقد بدأنا بالفعل بتخصيص رحلات جوية خاصة ومجانية، بالتوازي مع العمل على تنسيق رحلات تجارية اعتيادية"، متوقعاً زيادة خيارات السفر المتاحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.