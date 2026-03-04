مراسل كوردستان24: استهداف مقر للحشد الشعبي في ديالى

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في بغداد، ديلان بارزان، بوقوع موجة جديدة من الهجمات الجوية التي استهدفت مقار تابعة للحشد الشعبي وفصائل مسلحة منضوية تحت لواء "المقاومة الإسلامية في العراق"، وذلك في إطار التصعيد العسكري المستمر الذي تشهده المنطقة.

ووفقاً للمعلومات التي أوردها مراسلنا، اليوم الأربعاء 4 آذار 2026، فقد استهدف هجوم بطائرة مسيرة انتحارية مقراً للحشد الشعبي في محافظة ديالى. وأشار ديلان بارزان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المنطقة؛ حيث شهدت قبل ليلتين هجوماً مماثلاً طال مقراً لحركة "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي، ما أسفر حينها عن مقتل 4 مسلحين وإصابة 9 آخرين.

وعلى صعيد الوضع الأمني في العاصمة، أكد مراسلنا أنه في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، حاولت طائرة مسيرة انتحارية استهداف قاعدة "فيكتوريا" العسكرية التي تضم قوات أمريكية في مطار بغداد الدولي. إلا أن أنظمة الدفاع الجوي والرادارات داخل المطار تمكنت من اعتراض المسيرة وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة الحادث.

وأوضح التقرير أن هذه الليلة هي الرابعة على التوالي التي تستمر فيها الضربات الجوية المكثفة ضد الفصائل المسلحة. وأضاف المراسل أن الهجمات لم تقتصر على "جبهة المقاومة" فحسب، بل شملت مقار للحشد الشعبي وفصائل محددة مثل "كتائب حزب الله" في منطقة جرف الصخر، إضافة إلى حركة "النجباء" وعصائب أهل الحق.

وبحسب المعلومات الواردة من بغداد، فقد أدت سلسلة الهجمات خلال الليالي القليلة الماضية إلى مقتل أكثر من 20 عنصراً من مختلف الفصائل وإصابة عدد كبير بجروح، نُقل قسم منهم إلى مستشفى المسيب في محافظة بابل لتلقي العلاج.

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي والقوات الأمريكية عمليات عسكرية واسعة تستهدف البنية التحتية العسكرية للمجموعات الموالية لإيران، بالإضافة إلى استهداف منظومات دفاعية داخل الأراضي الإيرانية.