بیان استنكار من أساقفة أربيل بشأن الاعتداء على حقل كورمور الغازي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدر أساقفة أربيل، اليوم السبت 29 تشرين الثاني 2025ـ بیان استنكار بشأن الاعتداء على حقل كورمور الغازي.

وجاء في البيان: "نحن أساقفة أربيل ندين بشدّة الاعتداء الذي طال حقل كورمور الغازي في السليمانية، وما سببه من انقطاع واسع للكهرباء في هذا البرد الشتوي، مؤثراً على حياة الناس اليومية، وتعطيل المدارس، وإرباك عمل المستشفيات وسائر المرافق الحيوية".

وأضاف البيان: "وقد تلمسنا في هذه الأيام معاناة العائلات، ولاسيما المرضى والمسنين والطلبة الذين يستعدون لامتحاناتهم الفصلية ويحتاجون إلى الاستقرار والخدمات الأساسية".

وتابع: "نعرب عن تقديرنا الكبير للفرق الفنية والإطفاء التي سارعت إلى إخماد الحرائق، ولجميع الفرق المتخصصة التي تعمل بلا كلل لإعادة تشغيل الموقع واستعادة ضخ الغاز، مما خفّف من آثار الحادث على حياة المواطنين".

وأردف: "إن استهداف منشآت الطاقة هو اعتداء مباشر على خير المواطنين وكرامتهم، ويقوّض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإقليم والعراق ونعبر عن تضامننا العميق مع جميع المتضررين، ونصلي من أجل الذين يواجهون هذه الظروف القاسية".

وأكمل: "ندعو السلطات الاتحادية والإقليمية إلى تعزيز حماية المرافق الحيوية والكشف عن الجناة، والإسراع في إعادة الخدمات الأساسية للناس. كما نحث جميع الأطراف على احترام حرمة حياة المواطنين وعدم تحويل موارد البلاد إلى ساحة صراع".

وختم الأساقفة بيانهم بـ "نرفع صلاتنا من أجل السلام والأمان في كوردستان والعراق، لكي يسود الحوار بدل العنف، ويُصان حق كل إنسان في حياة كريمة وآمنة".

البيان بتوقيع:

المطران بشار متي وردة، رئيس أساقفة إيبارشية أربيل للكلدان

المطران نيقوديموس داود متي شرف، رئيس طائفة السريان الأرثوذكس في الموصل وكركوك وإقليم كوردستان

المطران نثنائيل نزار سمعان، رئيس أساقفة إيبارشية حدياب للسريان الكاثوليك