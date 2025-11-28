مؤسسة بارزاني الخيرية توزع مساعدات على 200 عائلة في عفرين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تواصل مؤسسة بارزاني الخيرية (BCF) جهودها الإنسانية في روجآفا – كوردستان سوريا، إذ قدّمت خلال اليومين الماضيين مساعدات عاجلة من الغذاء ولوازم مدرسية للعائلات النازحة والأطفال في عفرين.

وقدّمت المؤسسة، بالتعاون مع منظمة Khalsa Aid وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الاجتماعية في عفرين، سللًا غذائية وموادّاً للتنظيف إلى 200 عائلة عائدة داخل مركز المدينة.

كما نفّذت المؤسسة مشروعاً آخر بالتعاون مع “مؤسسة آزار لأطفال العالم” (Azar Foundation). وفي هذه الحملة، جرى توزيع حقائب مدرسية ولوازم تعليمية وملابس على 100 طفل يتيم في عفرين، وذلك ضمن خطة أوسع للمؤسسة لدعم 250 طفلاً يتيماً في المدينة.

وتُعدّ مؤسسة بارزاني الخيرية أول منظمة إنسانية وصلت إلى عفرين بعد الزلزال المدمّر في فبراير/شباط 2023. ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، واصل فريقها البقاء في المنطقة وتقديم مختلف أنواع المساعدات والخدمات الطبية لسكانها.