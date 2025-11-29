أوكرانيا تتبنّى الهجوم على ناقلتي نفط من الأسطول الشبح الروسي في البحر الأسود

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت أوكرانيا السبت مسؤوليتها عن هجوم على ناقلتي نفط في البحر الأسود، قائلة إنها استهدفت بمسيّرات بحرية سفنا تابعة للأسطول الشبح الروسي الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.

وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لوكالة فرانس برس إن الناقلتين "كايروس" و"فيرات" استُهدفتا بمسيّرات من طراز "سي بيبي" خلال عملية مشتركة بين جهاز الأمن الأوكراني والبحرية الأوكرانية.

وكانت السلطات التركية أعلنت أن ناقلة النفط "فيرات" التي تعرضت لهجوم بمُسيّرة بحرية الجمعة، استُهدفت مجددا صباح السبت قبالة السواحل التركية، بعدما أبلغت عن انفجار مساء الجمعة على متن سفينة أخرى تُستخدم أيضا لتصدير النفط الروسي.

وأعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو السبت أن الهجومين على ناقلتي النفط "فيرات" و"كايروس" اللتين ترفعان علم غامبيا، وقعا داخل منطقة اقتصادية خاصة في البحر الأسود، وليس في المياه الإقليمية التركية.

وأوضحت وزارة النقل التركية أن ناقلة النفط "فيرات" التي تعرّضت لهجوم على بُعد حوالى 35 ميلا بحريا (65 كيلومترا) من الساحل التركي "أُصيبت بأضرار طفيفة في جانبها الأيمن فوق الماء"، مؤكدة "عدم اندلاع حريق على متنها وأن الطاقم بخير".

- هجوم على منشأة نفطية -

وأفادت السلطات التركية بأن ناقلة النفط "كايروس" اشتعلت فيها النيران مساء الجمعة على بُعد حوالى 28 ميلا بحريا (52 كيلومترا) قبالة الساحل التركي إثر "انفجار".

وأعلن وزير النقل التركي السبت إجلاء 25من أفراد طاقمها بسلام.

وتخضع الناقلتان اللتان كانت عنابرهما فارغة لعقوبات غربية لانتهاكهما العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 ونقلهما النفط من موانئها.

ونشرت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية صورا مساء الجمعة للسفينة "كايروس" مشتعلة ويتصاعد منها دخان أسود كثيف.

وأشارت السلطات التركية التي لم ترصد بعد أي تلوث في محيط كايروس، إلى أنه سيتم إرسال فريق من خبراء البيئة والغواصين إلى الموقع فور إخماد الحريق على متن الناقلة.

وأفاد موقع "فيسيل فايندر" المتخصص بأن "كايروس" وضعت في الخدمة عام 2002، وفيرات عام 2018.

وتخضع السفينتان لعقوبات أوروبية وعقوبات من دول الكومنولث، فيما تخضع "فيرات" أيضا لعقوبات أميركية.

وأفادت أجهزة الأمن الأوكرانية بأن الناقلتين كانتا في طريقهما إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي الواقع على الساحل الشمالي الشرقي للبحر الأسود قرب مدخل بحر آزوف في جنوب روسيا، حيث كانتا ستتزودان بحمولة.

كذلك، علّقت منشأة النفط الرئيسية القريبة من ميناء نوفوروسيسك الروسي نشاطها في وقت مبكر من صباح السبت بعدما ألحق هجوم بمسيرات بحرية أضرارا بأحد أرصفتها الثلاثة، بحسب ما أعلن مشغلها، منددا بـ"هجوم إرهابي محدد الهدف".

AFP