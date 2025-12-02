البابا يترأس قداسا في الهواء الطلق في بيروت الثلاثاء ويزور موقع انفجار المرفأ

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في اليوم الأخير من زيارته للبنان، يحيي البابا لاوون الرابع عشر الثلاثاء قداسا في الهواء الطلق في بيروت يتوقّع أن يضمّ أكثر من 120 ألف شخص، في أكبر حدث شعبي في زيارته لبنان حيث استقبل بحفاوة وقدّم رسالة سلام ووحدة.

ومن المقرر كذلك أن يقيم البابا صلاة في موقع انفجار مرفأ بيروت الذي هزّ العاصمة في العام 2020.

وشكّل لبنان المحطة الثانية من الجولة الخارجية الأولى للبابا الأميركي، بعد زيارته تركيا حيث شدد على أهمية الحوار والوحدة بين المسيحيين.

وحظي البابا لاوون الرابع عشر بحفاوة استثنائية في لبنان، حيث أقيمت له بعيد وصوله الأحد مراسم استقبال رسمية وسط حضور سياسي جامع، وتدفق الآلاف الى الشوارع التي سلكها في اليوم الثاني من زيارته، للترحيب به.

وشكّلت زيارته إلى لبنان التي تنتهي الثلاثاء، بارقة أمل لبلد خرج من حرب دامية بين حزب الله واسرائيل ويعيش على وقع مخاوف من اندلاع العنف من جديد.

وقالت ياسمين شدياق بينما كانت تنتظر الاثنين مرور موكب البابا إن هذه الزيارة "أعادت لنا الابتسامة(...) بعد كل الصعوبات التي مررنا بها".

وسجّل أكثر من 120 ألف شخص أسماءهم للمشاركة في القداس عند واجهة بيروت البحرية، حيث سيتم نقلهم من مناطق مختلفة في لبنان عبر حافلات خاصة، وفق المنظمين.

ومنذ مساء الاثنين، فرضت السلطات اجراءات أمنية مشدّدة ومنعت الوصول إلى وسط بيروت حيث سيحيي البابا هذا القداس.

ويقيم البابا كذلك صلاة صامتة عند موقع انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصا.

ويتوقّع أن يلتقي البابا عائلات الضحايا والناجين من الانفجار الذين يواصلون المطالبة بالعدالة بعد أكثر من خمس سنوات على الانفجار.

وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.

وغرق التحقيق بشأن الانفجار منذ العام 2023 في متاهات السياسة، بعدما قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي المحقق العدلي طارق البيطار الذي حاصرته لاحقا عشرات الدعاوى لكفّ يده. لكن القاضي استأنف منذ مطلع العام عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل.

وقبل المرفأ يزور البابا مستشفى دير الصليب للأمراض العقلية الواقع شمال بيروت وتديره راهبات.

ودعا البابا لاوون الرابع عشر الاثنين من وسط بيروت قادة الطوائف الروحيين إلى أن يكونوا "بناة سلام" وأن "تواجهوا عدم التسامح، وتتغلبوا على العنف وترفضوا الاقصاء وتنيروا الطريق نحو العدل والوئام للجميع بشهادة إيمانكم".

وأضاف "في زمن يبدو فيه العيش معا حلما بعيد المنال، يبقى شعب لبنان، بدياناته المختلفة، مذكرا بقوة بأن الخوف، وانعدام الثقة والأحكام المسبقة ليست لها الكلمة الأخيرة، وأن الوحدة والشّركة، والمصالحة والسلام أمر ممكن".

والتقى البابا كذلك آلاف الشباب في مقر البطريركية المارونية شمال بيروت. وتوجه إليهم البابا بالقول "أنتم الحاضر، وبأيديكم المستقبل يتكوّن، وفيكم اندفاع لتغيير مجرى التاريخ".

AFP