الدفاعات السعودية تحبط هجمات بالستية وإيران تستهدف قواعد أميركية في المنطقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع السعودية الأربعاء، أنها اعترضت سبعة صواريخ بالستية في هجمات منفصلة استهدفت قاعدة جوية ومنطقة في شرق البلاد، في الوقت الذي جددت فيه إيران هجماتها على دول الخليج.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته على منصة اكس أنه تم "اعتراض وتدمير ستة صواريخ بالستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية"، مضيفة في بيان منفصل عن اعتراض صاروخ بالستي آخر أُطلق "باتجاه المنطقة الشرقية".

تقع قاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج، وقد أصيب فيها جندي أميركي جراء هجوم في الأول من آذار/مارس قبل أن يفارق الحياة بعد أسبوع.

كما اعترضت القوات السعودية موجة من تسع طائرات مسيرة جرى تدمير خمس منها شرق محافظة الخرج، حسبما ذكرت الوزارة في تغريدات منفصلة.

ولاحقا أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة في منشور على منصة اكس أنه جرى "اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة" النفطي.

وأعلنت الإمارات الأربعاء أيضا عن تعرضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من إيران.

وقال بيان صادر عن الوزارة نشر على منصة اكس إن أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية تعاملت مع "اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء أنه أطلق دفعة جديدة من الصواريخ على مدن إسرائيلية بينها تل أبيب وأهداف أميركية في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت مبكر الأربعاء أن الحرس الثوري الإيراني استهدف قواعد أميركية في البحرين وكردستان العراق بهجوم صاروخي جديد.

وأعلن الحرس في بيان أوردته وكالة تسنيم أنه أطلق صواريخ بالستية على قاعدة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في البحرين وعلى ثلاث منشآت أخرى في كردستان العراق.

كما تعرضت البحرين لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية أسفرت حتى الآن عن مقتل شخصين، وفقاً للسلطات.