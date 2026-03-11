إحباط هجوم بمسيّرات فوق أربيل وقصف يستهدف مقار للحشد في نينوى والأنبار

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تصدت الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي، ليل الأربعاء، 11 آذار 2026، لهجوم بطائرات مسيرة استهدف مناطق في إقليم كوردستان، بالتزامن مع تعرض مقرات تابعة للحشد الشعبي في سهل نينوى لغارات جوية.

وأفاد مراسلو "كوردستان 24"، بأن طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه أهداف في إقليم كوردستان، مؤكدين تدميرها بالكامل قبل الوصول إلى أهدافها.

وفي تفاصيل الهجوم، قال مراسلنا في سوران، بكر سليمان: "في تمام الساعة 12:00 من منتصف ليل الأربعاء، تم رصد ثلاث طائرات مسيرة وُجهت نحو حدود إدارة سوران المستقلة، وتحديداً باتجاه جبل (كورك)، حيث جرى اعتراضها وتدميرها جميعاً، كما سقطت مسيرة رابعة في منطقة جبل (بني حرير) بعد تدميرها".

وأضاف المراسل أن الهجمات الأخيرة التي شهدتها سماء سوران لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في وعي المواطنين والتزامهم بالتعليمات الأمنية، من خلال تجنب التجمهر في مواقع سقوط حطام المسيرات، خلافاً لما كان يحدث في السابق.

وعلى صعيد متصل، أفاد مراسلنا في نينوى، درمان باعدري، بأن طائرات حربية نفذت غارتين جويتين استهدفتا مقرات للحشد الشعبي في منطقة "عين صفرة" ضمن سهل نينوى.

وأوضح المراسل أن القصف استهدف مواقع تابعة للواء 30 في الحشد الشعبي المنتشر في تلك المنطقة، مشيراً إلى أنه لم ترد حتى الآن معلومات دقيقة بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن الهجوم.

أما في الانبار غرب العراق، قال مراسل كوردستان24 في المدينة أحمد ناجي، ان قصفاً جوياً استهدف مقر اللواء 45 في الحشد الشعبي، ما ادى الى مقتل عنصر وإصابة 6 آخرين نقلوا الى إحدى مستشفيات الانبار لتلقي العلاج.

يُذكر أن هذه الهجمات تأتي ضمن سلسلة استهدافات متكررة شهدتها مقرات الحشد الشعبي في سهل نينوى خلال الأسبوع الجاري من قبل طائرات حربية.