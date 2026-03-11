محافظ أربيل: 200 طائرة مسيرة استهدفت أربيل حتى الان

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء 11 آذار 2026، أن العاصمة أربيل تعرضت لهجمات بنحو 200 طائرة مسيرة (درون) منذ بدء التوترات وحتى اليوم، مؤكداً نجاح الدفاعات الجوية في إحباطها جميعاً.

وقال خوشناو في تصريح لموقع "كوردستان 24": "لا نمتلك إحصائية دقيقة بالكامل، لكن التقديرات تشير إلى أنه حتى اليوم الأربعاء، تم توجيه قرابة 200 طائرة مسيرة نحو مدينة أربيل".

وأوضح المحافظ أن جميع تلك الطائرات التي استهدفت المدينة تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل المنظومات الدفاعية التابعة لقوات التحالف الدولي، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات نتيجة تلك الهجمات بفضل فاعلية أنظمة التصدي.

يأتي هذا التصريح بعد ليلة شهدت تصدي الدفاعات الجوية للتحالف الدولي لهجوم جديد بعدد من الطائرات المسيرة في سماء أربيل، حيث تمكنت من إسقاطها قبل الوصول إلى أهدافها.