الذهب ينخفض مع جني المستثمرين للأرباح

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- انخفض الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن لامس أعلى مستوى له في 6 أسابيع الجلسة السابقة، وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين الذين يترقبون أيضا تصريحات رئيس المركزي الأمريكي، وبيانات اقتصادية مهمة قد تشير إلى خفض أسعار الفائدة.

المعدن الأصفر تراجع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4223 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر، فيما انخفضت العقود الآجلة تسليم ديسمبر 0.4% إلى 4256.30 دولار.

تُظهر أداة "فيد ووتش" أن الأسواق تتوقع بنسبة 88% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت يوم الأحد، إنه سيكون سعيدا بتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي إذا وقع الاختيار عليه.

أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى إمكانية تعيين رئيس جديد قبل عيد الميلاد، وعلى غرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتقد هاسيت أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل، ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا، إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

يركز المستثمرون أيضا على بيانات مهمة هذا الأسبوع، منها أرقام التوظيف لشهر نوفمبر التي ستصدر غدا الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر الذي من المقرر أن يصدر يوم الجمعة.

يتوقع أن تقدم تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم، مزيدا من المؤشرات على السياسة النقدية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1% إلى 57.50 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1652 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1427 دولارا.

المصدر.. الاقتصادية