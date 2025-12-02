رداً على "المونيتر".. "دانة غاز" تنفي أمر السوداني بوقف ضخ غاز "كورمور": طالبنا باستئناف الإنتاج فوراً

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نفت شركة "دانة غاز" بشكل قاطع صحة المعلومات التي أوردها موقع "المونيتر" الأمريكي في تقريره الأخير، والذي زعم أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أصدر توجيهات بإبقاء الإنتاج متوقفاً في حقل "كورمور" للغاز في إقليم كوردستان.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان رسمي، إن "ما ورد في المقال المنشور على موقع المونيتر غير صحيح على الإطلاق"، مؤكداً أن حقيقة الموقف الرسمي مغايرة تماماً لما نُشر.

السوداني دفع باتجاه عودة الإنتاج

وأوضح المتحدث أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "عبّر بوضوح عن رغبته في استئناف إنتاج الغاز من حقل كورمور في أقرب وقت ممكن"، نافياً وجود أي توجيه حكومي بتعطيل الإنتاج أو ربطه بانتهاء عمل اللجان التحقيقية.

وأعربت الشركة عن امتنانها للسوداني وفريقه الحكومي، مشيدة بـ"الاستجابة السريعة والدعم في المسائل الأمنية"، بالإضافة إلى "الزيارة الفورية لمسؤولين اتحاديين رفيعي المستوى إلى الحقل"، والتزام بغداد بإصدار تقرير التحقيق ومتابعة تداعيات الاعتداء بأسرع وقت.

ويأتي توضيح "دانة غاز" لتفنيد تقرير سابق نشره موقع "المونيتر"، زعم فيه نقلاً عن "مصادر مطلعة" أن السوداني وجه الشركة بإبقاء الإنتاج متوقفاً لحين انتهاء اللجنة الوزارية من تحقيقاتها في الهجوم الصاروخي الأخير.

وكان التقرير الأمريكي قد أشار إلى أن قرار الإيقاف المزعوم تسبب بتوتر سياسي، ووصفه مسؤولون في الإقليم بأنه كان سيؤدي إلى "إغراق كوردستان في ظلام دامس" وشلّ البنى التحتية، وهو ما دحضه بيان الشركة المشغّلة للحقل اليوم، مؤكدة الدعم الحكومي الاتحادي لاستمرار العمليات.