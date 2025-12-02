الرئيس بارزاني يستقبل وفداً يابانياً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في مصيف صلاح الدين (بيرمام)، وفداً من وزارة الخارجية اليابانية ضم السيد ماساميتشي سوغايا، مسؤول ملف الشرق الأوسط والعراق في الخارجية اليابانية، والسيد أكيرا إندو، السفير الياباني لدى العراق، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين اليابانيين.

وخلال اللقاء، قدم الوفد الضيف تهانيه للرئيس بارزاني بمناسبة الفوز الذي حققه الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحصوله على أكثر من مليون صوت، واصفين ذلك بأنه مؤشر واضح على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الحزب بين الجماهير. كما أشاد الوفد بحالة النهوض والتقدم التي يشهدها إقليم كوردستان، معتبرين إياها عاملاً أساسياً في نمو الاستثمارات الأجنبية، وأبدوا استعداد بلادهم لتطوير العلاقات مع الإقليم في مختلف المجالات.

وفي جانب آخر من اللقاء، أعرب وفد الخارجية اليابانية عن قلقه إزاء الهجوم الأخير الذي استهدف حقل "كورمور"، معلنين إدانتهم لهذه الأعمال، ومؤكدين أن مثل هذه الهجمات تستهدف تقويض استقرار الطاقة والاقتصاد في العراق والمنطقة عموماً.

من جانبه، رحب الرئيس بارزاني بحفاوة بالوفد الضيف، مؤكداً دعمه لتعزيز العلاقات الثنائية، وأشار إلى أن شعب كوردستان يحمل دائماً نظرة إيجابية وتقديرية تجاه شعب ودولة وحضارة اليابان. وفي معرض حديثه عن الهجوم على "كورمور" والأسباب الكامنة وراءه، شدد الرئيس بارزاني على أن هذا النوع من الهجمات والتهديدات لن يوقف مسيرة التقدم في الإقليم.

كما سلط الرئيس بارزاني الضوء على العملية السياسية في العراق ومرحلة ما بعد انتخابات مجلس النواب، متطرقاً إلى الثغرات في قانون الانتخابات والعقبات التي تعترض العملية السياسية في البلاد.

هذا وشكل مستقبل الكورد في سوريا وخطوات عملية السلام في تركيا محوراً آخر جرى بحثه خلال اللقاء.